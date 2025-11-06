È stata avviata l’istruttoria della causa di beatificazione e canonizzazione del piccolo Manuel Foderà di Calatafimi-Segesta, morto a 9 anni il 20 luglio 2010. Il Vescovo di Trapani monsignor Pietro Maria Fragnelli ha diffuso la preghiera ufficiale di beatificazione del “guerriero della luce”. L’avvio è stato dato dopo l’ok della Santa Sede, l’accettazione del libello e l’ok dei Vescovi siciliani. Ora toccherà a una commissione storica ricercare e raccogliere tutti i documenti inediti del piccolo Manuel. Della commissione ne fanno parte monsignor Liborio Palmeri, Stefani La Via e don Giuseppe Grignano. Il piccolo Manuel è stato segnato dal mistero della sofferenza: già a 4 anni gli venne diagnosticata un’infiltrazione massiva da neuroblastoma al IV stadio. Il piccolo, con sempre a fianco la sua famiglia, ha affrontato la malattia con la preghiera. La morte il 20 luglio 2010 dopo la messa celebrata nella sua cameretta: dopo la Comunione il piccolo esclamò: «Ho finito», e dopo un po’ il suo cuore si è fermato stringendo il rosario tra le mani. A Calatafimi è nata un’associazione in memoria del piccolo, dal nome “Missione Luce Manuel”, riconosciuta dal Vescovo e presieduta da Pietro Vivona.