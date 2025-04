Gli alunni della scuola media di Salaparuta (plesso dell’istituto comprensivo “Luigi Capuana” di Santa Ninfa) hanno partecipato alla manifestazione della gentilezza e in quell’occasione il presidente del Lions Club di Salemi Benedetto Benigno ha conferito il premio “Kairòs” all’alunna della classe terza, Viola Palermo, perché si è distinta per le sue qualità umane e relazionali, in particolare per generosità, altruismo, cordialità e pazienza.

«Viola dimostra un grande senso di empatia e disponibilità verso gli altri, soprattutto verso i compagni con disabilità. La sua attenzione, la dolcezza con cui interagisce e la capacità di ascolto sono qualità che la rendono un esempio positivo all’interno della classe e non solo», ha detto Giuseppa Montalto che l’ha individuata per candidarla al concorso. La premiazione è avvenuta nell’aula magna della scuola, alla presenza della dirigente scolastica Maria Letizia Natalia Gentile, della collaboratrice del dirigente Francesca Zummo, dell’assessore alla pubblica istruzione Manuela Augello e del vice presidente del consiglio Agata Pizzolato. Il presidente Benedetto Benigno ha evidenziato la bravura di tutti gli alunni che, nella semplicità delle loro esibizioni, hanno allestito uno spettacolo straordinario.

«Viola si è distinta per un valore al quale forse non sempre diamo la giusta importanza, ma che ha il poter di cambiare il mondo: la gentilezza. Il compito della scuola, soprattutto di noi docenti, è anche quello di trasmettere ai nostri alunni dei valori, e la gentilezza è appunto uno di questi. Abbiamo quindi pensato di approfittare di questa occasione per dare la possibilità ai nostri alunni di elaborare delle riflessioni sull’importanza di essere gentili, che vogliamo condividere con voi», ha ribadito la docente Maria Grazia Tramonte, responsabile di plesso.

Nell’Istituto centrale di Santa Ninfa è stato premiato l’alunno Liam London di origine canadese, che frequenta la classe terza C del plesso “Rosmini”. Liam è arrivato primo, a livello provinciale, al concorso “Kairos” e si è distinto per le sue doti straordinarie di empatia, generosità e solidarietà nei confronti di due compagni con disabilità.

AUTORE. Redazione