Slitta di una settimana il carnevale di Sciacca. Il maltempo non da scampo neanche a carri allegorici e gruppi mascherati che erano pronti per sfilare questo fine settimana ma hanno dovuto rinunciarci perché è atteso maltempo. Il nuovo calendario è stato ufficilizzato. Si sfilerà venerdì 20, sabato 21 e domenica 22 febbraio, e ancora sabato 28 febbraio e domenica 1° marzo. Confermato anche il programma degli ospiti: Fabio Rovazzi si esibirà venerdì 20 febbraio, “Me Contro Te” domenica 22 febbraio, mentre “Daisy Dot” salirà sul palco domenica 1° marzo. Per quanto riguarda i biglietti, quelli acquistati per sabato 14 febbraio saranno validi per sabato 21 febbraio; i ticket di domenica 15 febbraio (con lo spettacolo di Me Contro Te) resteranno validi per domenica 22 febbraio. Gli abbonamenti rimangono validi per tutte le date. In alternativa, è possibile richiedere il rimborso entro venerdì 13 febbraio tramite il circuito di acquisto.