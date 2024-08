Lo scorso sabato 27 luglio al Selinunte Boutique Hotel è stato presentato il nuovo brano di Nanni Patti. “Malta” – questo il titolo – vede la collaborazione di Stephanie Bellarte, influencer e modella già nota per le sue partecipazioni a Guess My Age, La Pupa e il Secchione e Ciao Darwin, ed è un brano prodotto da Mescal, etichetta discografica che già da due anni segue il lavoro del giovane cantautore castelvetranese. Di lui, infatti, avevamo già scritto in occasione del debutto con “Dove sei?”, un brano pubblicato nel 2022, quando Nanni, fresco di diploma, si accingeva a varcare le soglie del mondo della musica.

Aveva solo 3 anni quando ha cominciato per gioco a suonare una vecchia batteria montata nel garage e da quel momento non si è più fermato. Durante il lockdown del 2020, costretto come noi tutti a restare in casa, si è dedicato alla composizione dei suoi brani, trasformando la solitudine e lo sconforto in uno slancio artistico che lo ha portato a distanza di due anni a pubblicare il primo singolo per Mescal (etichetta discografica, tra gli altri, di Ermal Meta, La Scapigliatura, Simone Cristicchi).

“Sono cresciuto in una famiglia di musicisti e cantanti; la musica è sempre stata il mio linguaggio naturale. Sin da bambino ho respirato note e melodie – racconta Nanni a CastelvetranoSelinunte.it – lasciando che si intrecciassero con i miei sogni e le mie emozioni”.

La passione per la musica non è solo un interesse, ma una vera e propria necessità vitale per Nanni. “Amo trascrivere i ricordi, dare forma alle emozioni e trasformarle in canzoni che raccontano storie” – prosegue. Ogni sua composizione è, di fatto, un viaggio nel tempo, un frammento di vita catturato in suoni e parole. La musica per Nanni Patti è un ponte tra passato e presente, un modo per condividere la sua anima con il mondo e guardare al futuro.

“Malta” è un brano molto estivo, sostenuto da un sound fresco e coinvolgente. Dal 26 luglio è disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale. Qui il video pubblicato su YouTube.

AUTORE. Giacomo Moceri