Leonarda Stallone di Campobello di Mazara, in arte “Leon Make-Up” ha vinto un Wedding Award, il premio assegnato da Matrimonio.com ai migliori professionisti del settore nuziale in Italia. La giovane è rientrata tra i vincitori della 12ª edizione annuale dei “Wedding Awards 2025”. Oltre 80.000 fornitori di servizi per il matrimonio iscritti al portale hanno partecipato a questa edizione per vincere il premio più prestigioso del settore. “Leòn Make-Up” ha ottenuto il Wedding Award 2025 nella categoria trucco sposa, essendo una delle aziende più consigliate dalle coppie che hanno usato il sito o l’app di matrimonio.com per selezionare i professionisti per le nozze. Per Leonarda Stallone un ennesimo riconoscimento.

AUTORE. Redazione