La Corte d’Appello di Palermo, presidente Sergio Gulotta, ha assolto l’imprenditore castelvetranese Giuseppe Rizzuto dall’accusa di favoreggiamento all’associazione mafiosa. La sentenza è stata emessa ieri. In primo grado Rizzuto era stato assolto, poi in Appello venne condannato a 6 mesi. Il difensore Francesco Moceri ha così proposto ricorso in Cassazione che l’ha accolto con rinvio. Ora la Corte d’Appello ha nuovamente rivisto la posizione di Rizzuto che è stato assolto. L’imprenditore venne coinvolto nell’ambito dell’operazione antimafia “Anno Zero”. Nella sentenza di ieri a molti imputati è stata ridotta la pena e, per decorrenza dei termini di custodia cautelare, potranno essere scarcerate.