Aspettando il giorno in cui si celebra la festa della mamma, la Fildis, sezione di Castelvetrano, organizza l’evento ” Madre:dono d’amore”, che si svolgerà Venerdì 10 Maggio, alle ore ore 17,30, presso il teatro Selinus di Castelvetrano.

La ricorrenza della festa sarà un’ occasione per riflettere sul ruolo della maternità naturale e non, sui temi di adozione e affidi e per rendere omaggio alla mamma, colei che, fin dalla nascita, ci dona amore, sorrisi e carezze.

Interveranno: Giovannella Falco, assistente sociale, Maura Cascio, psicoterapeuta, Daniele Sciabbarrasi responsabile Mondadori Castelvetrano e l’autrice del libro Abby e la luce della verità, Chiara Previti.

Presente anche il Comune di Castelvetrano nella persona del sindaco Enzo Alfano a coordinare l’evento il presidente FILDIS sez. di Castelvetrano, Barbara Vivona.