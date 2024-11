Gli ultimi sviluppi nella politica castelvetranese – Davide Brillo nominato assessore, Salvatore Stuppia entrato nella DC – hanno suscitato la reazione dei pentastellati. In una nota Maria Rosalia Chiodo, rappresentante del gruppo territoriale M5S a Castelvetrano chiede «chiarezza» nel sapere se Fratelli d’Italia appoggia o meno il sindaco Giovanni Lentini. Per la Chiodo, dopo alcuni mesi dalle elezioni, si è assistito «ad almeno due avvenimenti di cui non avremmo voluto sentir parlare: l’aumento delle indennità da parte dell’Amministrazione e il tradimento politico perpetrato nei confronti degli elettori da parte di alcuni esponenti politici». I pentastellati, che non hanno nessun rappresentante in consiglio comunale, assicurano di continuare le «battaglie» e ribadiscono che «l’attuale sistema politico non ci appartiene».