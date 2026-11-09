La definizione più originale è quella in dialetto lu pani di varca, che tradotto in italiano significa il pane di barca ed è legato alla storia della marineria di Mazara del Vallo. Un pane dimenticato travolto dalla modernità, sia a terra con abitudini diverse di consumo, che a bordo dei motopesca oggi forniti di tutti i comfort. A rispolverarne la storia ci sta pensando la Condotta Slow Food “Vallo di Mazara” presieduta da Serafina Di Rosa che, da poco meno di un anno conta già più di 50 soci. La vastedda di li piscatura, così è chiamato anche il pane di barca, è un pagnotta di almeno 2 kg di grano duro siciliano che, secondo la tradizione dei marinai mazaresi, veniva portato a bordo per essere mangiato dall’equipaggio durante le uscite di pesca. «La caratteristica principale di questo pane è che veniva preparato con il lievito madre e a lenta lievitazione – racconta Serafina Di Rosa – doveva durare almeno 10 giorni a temperatura ambiente, perché navigando per mare i pescatori non avevano la possibilità di comprare il pane fresco».

La storia della vastedda di li piscatura si intreccia, dunque, con quella dei marinai di Mazara del Vallo. Oggi non c’è più nessun panificio che in città lo prepara, perché gli equipaggi scelgono il pane di forme più piccole che congelano a bordo nella cambusa, per poi utilizzarlo al bisogno. «Eppure rispolverando la storia si toccano i fili dei ricordi – racconta Gaspare Asaro che fa parte di una famiglia di armatori e oggi gestisce l’osteria “Sotto voce” – quel pane è legato alla tradizione della nostra marineria che non può essere dimenticata». E lo ricorda anche lo chef Bartolomeo Marmoreo del ristorante “Contro corrente”, anche lui appartenente a famiglia di pescatori. Il pane di varca come la ghiotta di pesce: «mio nonno Nicolò Bono, motorista di prima classe, portava a casa il pesce di scarto, ossia quello che si spezzava mentre si tirava la rete, oppure era rosicato da altri pesci e così si preparava la ghiotta, piatto, anche questo legato, alla tradizione marinara».

Ricordi che ora la Condotta Slow Food “Vallo di Mazara” ha voluto rispolverare riproponendo quel pane ma anche la ghiotta già in alcuni appuntamenti che si sono svolti in città: «prodotti identitari che non possono finire nel dimenticatoio – spiega Serafina Di Rosa – il legame di questi prodotti con la secolare attività peschereccia locale è molto intimo, una storia che sicuramente risveglia la memoria dei mazaresi più anziani e che va narrata e trasmessa ai giovani».

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