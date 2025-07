È stata presentata all’agriturismo “Carbona” di Castelvetrano la guida Slow Food agli extravergini, organizzata dalla Condotta Slow Food Castelvetrano e agro Selinuntino. È stato presente il responsabile regionale di competenza per zona Franco Saccà. Ad aprire la cerimonia di presentazione è stato Mimmo Di Bella, già presidente della Condotta; poi gli interventi di Claudia Iacona, biologa-nutrizionista e responsabile della Condotta per il progetto di educazione alimentare e Franco Saccà che ha presentato la guida giunta alla 25a edizione: su poco meno di 150 aziende siciliane selezionate ben 11 sono dell’agro selinuntino (Cultivar principale Nocellara del Belìce) ed altre 7 nel circondario (con presenza di cultivar Biancolilla e Cerasuola).Dopo una prova d’assaggio dei campioni anonimi che ha provocato un simpatico dibattito fra gli assaggiatori-concorrenti, a tutte le aziende sono stati consegnati gli attestati di presenza in guida.

Qui di seguito le aziende presenti nella guida 2025: Angimbè (Calatafimi-Segesta), Alina Tramontana (Campobello), Gli ulivi di Gina (Campobello), Francesco Lombardo (Campobello), Melchiorre Stallone (Campobello), Carbona (Castelvetrano), Centonze (Castelvetrano), Sciavuru d’aliva (Castelvetrano), Terre di Demetra (Castelvetrano), Oleificio Sant’Anna (Marsala), Ivan Randazzo (Mazara), Evo Sicily (Menfi), Baglio Ingardia (strada provinciale Trapani-Salemi), Nocella (Partanna), Olivoil (Partanna), Agrisana (Sciacca), Le antiche macine (Sciacca), Novahera agricola (Sciacca).

AUTORE. Redazione