Lo scorso venerdì 9 maggio, l’Istituto “Giuseppe Di Matteo” ha partecipato al “Torneo della Legalità – Memorial Antonio Zanda”, svoltosi presso lo Stadio “Paolo Marino” di Castelvetrano.

L’ evento è stato un vero e proprio inno alla cultura della legalità, alla memoria e all’impegno civile.

Gli alunni delle classi prime e seconde della Scuola Secondaria di I grado hanno assistito con entusiasmo all’incontro di calcio che ha visto in campo l’A.S. Civitas di Castelvetrano contrapposta a una squadra d’eccezione, composta da rappresentanti dell’Arma dei Carabinieri del Comando provinciale di Trapani e dei Magistrati delle Procure della Repubblica di Trapani e Marsala. Una partita simbolica, che ha saputo unire sport, giustizia e comunità, trasmettendo ai ragazzi valori autentici di rispetto, collaborazione e responsabilità.

Presenti anche i ragazzi del DoReMi, coro dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo”, sapientemente preparato dalla docente Angela Romeo, con la collaborazione del prof. Rosario Guzzo. I giovani coristi hanno regalato al pubblico momenti di intensa commozione, interpretando con grazia e passione alcuni brani scelti per l’occasione.

L’interpretazione dell’Inno Nazionale, poi, eseguito dalla cantante Simona Molinari insieme agli alunni, è stata una performance toccante.

Gli studenti si sono anche resi protagonisti attraverso la realizzazione di striscioni e cartelloni sul tema della Legalità, esposti con orgoglio durante la manifestazione. Colori, parole e immagini hanno raccontato il loro punto di vista, il loro impegno e la loro voglia di esserci, di dire “no” all’illegalità e “sì” alla giustizia.

A conclusione dell’evento, all’Istituto “Giuseppe Di Matteo” è stata conferita una targa di riconoscimento per l’eccellente performance del coro.

Perché la legalità non si insegna soltanto: si vive.

AUTORE. Patrizia Vivona