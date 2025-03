L’ex plesso “Ruggero Settimo” dell’istituto comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano ha ospitato la XV edizione della finale di area dei Giochi matematici del Mediterraneo 2025. La scuola è stata designata dall’Accademia italiana per la promozione della matematica (A.I.P.M). All’evento hanno partecipato 263 studenti provenienti da diverse scuole delle province di Trapani e Agrigento. Hanno gareggiato studenti appartenenti a tre ordini scolastici: scuola primaria (classi III, IV e V), scuola secondaria di primo grado (classi I, II e III) e scuola secondaria di secondo grado (classi I, II e III). Ogni partecipante ha affrontato le prove previste dal regolamento AIPM, cimentandosi con quesiti appositamente predisposti per stimolare il ragionamento matematico e la capacità di problem solving. A organizzare l’evento sono stati i docenti: Cangemi Elisa, Di Maio Maria, La Barbera Ivana, Li Causi Leonardo e Pellicane Vincenza. La finale di area a Castelvetrano è stato il primo passo verso la finale nazionale che si disputerà a Palermo.«Crediamo che l’eccellenza sia un obiettivo raggiungibile per tutti – ha detto la dirigente scolastica Vania Stallone – e ci adoperiamo per creare un ambiente in cui ogni studente possa eccellere. Ringrazio Anna Maria La Rocca per il coordinamento dell’evento».