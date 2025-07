Tappi di bottiglia raccolti, poi donati ad associazioni che, a sua volta, dalla vendita ne ricavano fondi da destinare in beneficenza. È l’atto generoso che hanno compiuto i soci del Lions Club Mazara del Vallo “Fata Morgana” con la neo presidente Giovanna Mauro. Da parte dei soci è stata effettuata una raccolta di tappi che, insieme al club Lions e al Leo Club di Menfi, sono stati consegnati al Masci “Menfi 2” presso la chiesetta di Gesù e Maria di Menfi. Il ricavato della vendita della plastica sarà donato alla Missione Speranza e Carità di Fratel Biagio Conte a Palermo. La presidente Mauro, con l’avvio dell’anno sociale 2025/2026 ha radunato il segretario Tobia di Dio e i componenti del gruppo di collaborazione della presidenza, Nadia Signorello, Antonino Ferro e Giuseppe Tummarello, per tracciare le linee guida di attività dell’associazione per il nuovo anno.

