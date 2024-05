Anche quest’anno i soci del Lions club Castelvetrano hanno ripulito la piazzetta Melvin Jones a Castelvetrano, nome del fondatore del Lions. Lo spiazzo si trova in via Antonio Rosmini e al centro è posto un un monolite di arenaria con una targa dedicata a Melvin Jones. La zona è “adottata” proprio dal Lions: ci sono panchine e uno spazio verde anche con alberi di ulivo che negli anni hanno prodotto olive poi trasformato in olio e donato a scopo benefico.