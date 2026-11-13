Lei non ha voluto fare un passo indietro e il sindaco, prima con un decreto ha revocato la sua nomina e poi, con un nuovo decreto, ha nominato Sabina Lazzara assessore al suo posto. Ma la delega che più le stava a cuore, ossia quella al bilancio, il primo cittadino l’ha tenuta per sé. Monica Scoppio, 57 anni, dottore commercialista, da stamattina non è più assessore della Giunta municipale guidata dal sindaco Daniele Mangiaracina.

Dottoressa Scoppio, come si sente?

«Amareggiata, soprattutto perché non potrò portare a termine il mio impegno per fare uscire il Comune dal dissesto. E’ stato il sindaco a volermi in Giunta come tecnico per accompagnarlo, laddove sarebbe stato eletto, nel percorso di fuoriuscita del Comune da questa situazione finanziaria difficile. Quello era il nostro primo punto programmatico».

Quale è il lavoro che ha iniziato in tal senso?

«Come ben può capire si tratta di un percorso lungo che non può risolversi in pochi mesi. Essendo una professionista del settore economico-finanziario, l’ho iniziato con gli uffici iniziando ad affrontare tappe concrete. Portare il Comune fuori il dissesto finanziario è il punto di partenza indispensabile affinché l’ente possa iniziare a programmare e progredire. Fino a quando saremo in questa situazione di stallo il Comune non potrà sicuramente avere delle possibilità di crescita».

Dottoressa, ma in queste settimane qualcuno le aveva preannunciato che doveva avvenire qualche cambio in Giunta?

«Ma certo, era nell’aria. Io non sono un politico ma ho capito che, chi giustamente contribuisce attraverso il voto all’elezione del sindaco ha diritto, diciamo tra virgolette, ad avere anche la sua visibilità. Io questo non lo metto in dubbio. Però ritengo che non erano questi i tempi, non erano maturi soprattutto per quanto riguarda la questione delicata del dissesto finanziario. Ora con la delega al bilancio tenuta dal sindaco significa che la questione sarà solamente affidata ai soli dipendenti comunali che, per carità, sono delle persone preparatissime, ma hanno bisogno di un indirizzo politico soprattutto da persone competenti. Posso dirlo: questo indirizzo non ci sarà più perché all’interno della Giunta non ci sono persone competenti in materia economico-finanziaria che hanno le mie competenze per poter dare questo tipo di indirizzo».

«Lei è stata scelta dal sindaco come figura puramente tecnica, estranea ai partiti. Crede che sia stata proprio la sua indipendenza a renderla scomoda in Giunta?»

«In campagna elettorale abbiamo decantato sul palco di voler praticamente estirpare la malapianta della politica. Ma questo successo con la mia revoca sembra rispondere alle logiche di spartizioni politiche di una volta. Io sono un tecnico, un professionista e non ho mai appartenuto a nessun schieramento politico. Forse per questo sono stata silurata. Ma, certamente, non sono sicuramente attaccabile e ricattabile da nessuno. Non ho scheletri nell’armadio e di questo ne vado fiera».