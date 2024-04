Il giorno di Pasqua la notizia fece scalpore: mentre i piccoli frati di Gesù e Maria stavano celebrando la santa messa, nella sacrestia della parrocchia Santa Lucia prese fuoco la scrivania perché sul tavolo era stato poggiato il porta incenso d’argento. Dalla porta uscì il fumo, ci fu un ex vigile del fuoco che intervenne con l’estintore e il resto dei fedeli uscirono dalla chiesa. Quel pomeriggio di Pasqua i fedeli non abbandonarono la parrocchia e i piccoli frati e così si sono dati da fare per ripulire le pareti, il pavimento e ritinteggiare i locali. Fra Giuseppe e fra Francesco hanno così motivato tutti i parrocchiani a non abbattersi. I lavori di pulizia e di sistemazione sono andati avanti in queste settimane: «Ci siamo messi al servizio della nostra parrocchia che è la casa di tutti», hanno detto i fedeli che frequentano la parrocchia Santa Lucia. Da qualche giorno i lavori si sono conclusi: «Grazie a tutti coloro hanno lavorato con fatica per ridare splendore alla nostra meravigliosa chiesa», hanno detto fra Giuseppe e fra Francesco.

AUTORE. Redazione