L’imprenditore Angelo Pirrello da ieri è cittadino onorario di Santa Ninfa. La cerimonia di conferimento è avvenuta al centro sociale della città, in una sala gremita di persone. A Pirrello, la cui mamma è originaria proprio di Santa Ninfa, è toccata l’onorificenza «per il suo straordinario impegno sociale dimostrato in questi anni nei confronti della comunità santaninfese». Già all’inizio di quest’estate, in piazza Libertà, Pirrello era stato premiato dalla dirigente scolastica dell’istituto comprensivo cittadino Maria Letizia Gentile perché ha sostenuto molte iniziative a favore dei bambini del paese. In quell’occasione l’imprenditore ebbe a ricordare alcuni aneddoti della mamma e il legame che da sempre lui ha mantenuto col paese di Santa Ninfa. Pirrello è fondatore e socio di riferimento della DPV spa, azienda torinese attiva nei servizi per il mercato retail e player nazionale di riferimento nei servizi integrati di marketing operativo.

AUTORE. Redazione