Il plesso del Liceo Scientifico “Michele Cipolla” di Castelvetrano ospiterà, nelle ore pomeridiane e quindi a doppio turno, gli alunni del Liceo delle Scienze umane. È la decisione che ha dovuto adottare la dirigente scolastica dei Licei cittadini Giulia Flavio dopo che l’Asp Trapani – nero su bianco – ha accertato condizioni igienico-sanitario precarie nel plesso “Enrico Medi”. In quest’ultima struttura da alcuni mesi sono state ospitate alcune classi dello Scientifico, dopo che nell’immobile di viale Roma sono stati avviati i lavori, oggi completati. Per l’inizio dei lavori al Liceo delle Scienze umane (si dovranno completare entro fine giugno) è stato necessario trasferire 12 delle 23 classi al plesso “Enrico Medi”. Ma un esposto dei genitori sulle condizioni del plesso ha fatto accendere i riflettori sulla struttura per infiltrazioni d’acqua e muffa che interessano parte di un corridoio, due aule e un corpo bagno. Così i tecnici del Comune hanno fatto il sopralluogo, così come i vigili del fuoco e gli operatori dell’Asp Trapani. La decisione del dirigente scolastico ha riguardato l’intera popolazione studentesca del Liceo delle Scienze umane. La mattina il plesso di viale Roma sarà frequentato dagli studenti del Liceo Scientifico, mentre nel pomeriggio, a partire dalle ore 14,20, le aule accoglieranno gli studenti del Liceo delle Scienze umane.