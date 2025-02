Con due iniziative svoltasi al teatro Selinus il polo liceale di Castelvetrano ha avviato le attività culturali per il 2025. Oggi si è tenuto l’incontro sul tema “Obiettivo donna” con la partecipazione di José Rallo, imprenditrice e volto storico di Donnafugata e il deputato regionale Margherita La Rocca, sindaco di Montevago. Erano presenti il dirigente scolastico Tania Maria Barresi, l’assessore Rosalia Ventimiglia e il direttore del Corriere di Sciacca Filippo Cardinale. Già lo scorso 27 gennaio il Polo liceale ha organizzato un momento di ricordo per la Giornata mondiale della memoria. La Lectio Magistralis sul tema “La grazia oltre l’orrore” è stata tenuta da Fabio Gabrielli, presenti il sindaco Giovanni Lentini, il Vescovo monsignor Angelo Giurdanella e don Giuseppe Undari. Il filosofo ha ribadito che cosa è la grazia, capace di salvare dall’orrore di ogni Shoà, declinata come annientamento della dignità altrui. Ogni lager può divenire terra ospitale se abitato dall’ ascolto e dall’ accoglienza dell’esperienza umana altrui. Nell’ottica del percorso “Obiettivo donna” il prossimo incontro si terrà il 7 marzo con la premiazione e la consegna della Borsa di studi “Ada Arcuri”.

AUTORE. Redazione