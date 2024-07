L’occasione è stata ghiotta. Soprattutto perché l’istituto “Lombardo-Radice-Pappalardo” di Castelvetrano dal 1992 è autorizzato dal Ministero della pubblica istruzione come scuola media a indirizzo musicale. Da qui l’accoglienza nella propria aula magna della “Merano pop symphony orchestra” diretta da Roberto Federico che, in vista del concerto tenutosi il 19 luglio al parco archeologico di Selinunte, ha tenuto una sessione di prove presso l’istituto scolastico di Castelvetrano. Così gli orchestrali, guidati da Federico, originario di Campobello di Mazara e oramai trapiantato in Trentino Alto Agide, hanno provato il repertorio del concerto all’interno dell’aula dove, di solito, si esibiscono i piccoli allievi della scuola. La dirigente scolastica Maria Rosa Barone alla richiesta del maestro Federico ha subito dato il proprio consenso a partecipare al progetto mettendo a disposizione la strumentazione e i locali.