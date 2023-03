Gli alunni hanno anche visitato l’ex Convento dei Minimi che, in un precedente progetto promosso dal FAI, era stato studiato in tutti gli spazi espositivi dalle classi prime della scuola secondaria dei plessi “Pappalardo” e “Medi”, diventati ancora per un giorno ciceroni e piccole guide. L’Istituto ha aderito al progetto perché già sensibile all’argomento avendo già al suo attivo la vittoria di tre medaglie d’oro in tre diverse edizioni del contest “Monumentiamoci” (promosso dalla Fondazione Napoli Novantanove), con l’approfondimento sulla chiesa San Domenico, sul teatro Selinus e Collegiata Ss. Pietro e Paolo e per aver realizzato con il Cesvop due giornate di trekking urbano. Inoltre, ha realizzato un’audioguida interattiva e digitale, anche in lingua inglese, su piattaforma “Izi Travel”, ancora attiva e consultabile.