Anche Castelvetrano è fra le 109 piazze d’Italia per raccogliere cartoline che saranno spedite per aprire una vertenza pubblica e diretta verso il Governo, con l’obiettivo di rimettere al centro del discorso pubblico la consapevolezza che la lotta a mafiosi e corrotti è un bene comune. Sabato 7 marzo, alle ore 9,30, presso il bene confiscato “Il giardino delle arance” (gestito dalla cooperativa sociale “I Locandieri” in via delle mimose), il presidio territoriale di “Libera” si terrà un incontro per raccogliere le cartoline, visitare il bene, avere notizie su altri beni confiscati e le relative attività svolte. Questa attività è nell’ambito dell’iniziativa nazionale della campagna “Fame di verità e giustizia” promossa dall’associazione “Libera”, un percorso di attivazione e mobilitazione anche sul tema dei beni confiscati.