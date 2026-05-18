L’Istituto Comprensivo “Di Matteo” di Castelvetrano è stato selezionato tra i vincitori dell’edizione 2025-2026 del concorso nazionale “Testimoni dei Diritti”, promosso dal Senato della Repubblica in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Il progetto, che ha coinvolto le classi 1A, 1G e 2A della scuola secondaria “Pardo”, ha sviluppato un percorso di approfondimento sui temi della cittadinanza attiva, dei diritti fondamentali e della partecipazione democratica, distinguendosi per qualità dei contenuti, originalità e impegno degli studenti.

Uno dei momenti centrali del lavoro si è svolto presso l’Aula consiliare del Comune di Castelvetrano, dove il Sindaco, avv. Giovanni Lentini, e il Presidente del Consiglio comunale, dott. Mimmo Celia, hanno accolto le scolaresche con disponibilità e attenzione, offrendo un contributo significativo alla riflessione degli alunni sul ruolo delle istituzioni locali.

Un plauso particolare va alla prof.ssa Ginetta Risalvato, docente referente del progetto, che ha guidato gli studenti con competenza, passione educativa e un costante spirito di ricerca, accompagnandoli in tutte le fasi del percorso.

La cerimonia ufficiale di premiazione si terrà nel prossimo anno scolastico 2026/2027 a Roma, presso il Senato della Repubblica, dove gli studenti avranno l’opportunità di presentare il proprio lavoro e confrontarsi con le altre scuole selezionate a livello nazionale.