Anche quest’anno Leonarda Stallone (Leòn make-up) di Campobello di Mazara è tra i vincitori dei “Wedding Awards 2024” di Matrimonio.com, i premi dedicati ai migliori professionisti del matrimonio in Italia. Tra i 74.000 fornitori registrati sul sito e in lizza per ottenere questo importante riconoscimento, Leonarda Stallone ha vinto per la categoria bellezza e benessere. Questi premi si basano sulle recensioni delle coppie che si sono sposate nell’ultimo anno. In particolare Leonarda Stallone ha ricevuto un totale di 100 recensioni sulla sua vetrina online del sito e una valutazione di 5.0 su 5 determinata dalle coppie che hanno usufruito dei suoi servizi per l’organizzazione del matrimonio. Come vincitrice a Leonarda Stallone è stato assegnato un bollino come indicatore di qualità.

AUTORE. Redazione