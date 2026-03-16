Giovedì 12 marzo, presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Di Matteo”, le classi prime della scuola secondaria di primo grado hanno partecipato a un incontro formativo con la dirigente del Commissariato di Pubblica sicurezza di Castelvetrano, Dott.ssa Giulia Martinelli.

L’iniziativa si è svolta nell’ambito della IX edizione del progetto-concorso “PretenDiamo Legalità”, promosso dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, con l’obiettivo di diffondere tra i giovani i valori del rispetto delle regole, della partecipazione civile e dei principi della Costituzione.

Nel corso del dibattito, un ampio spazio è stato dedicato alla sicurezza in rete. Il Commissario Martinelli ha approfondito con particolare attenzione la tematica del cyberbullismo, analizzando i rischi legati all’uso dei social network e delle piattaforme di messaggistica. Attraverso esempi concreti e un linguaggio diretto, la dirigente ha spiegato ai ragazzi le conseguenze legali e psicologiche di comportamenti prevaricatori online, sottolineando come il “mondo virtuale” non sia una zona franca, ma uno spazio in cui ogni azione ha un peso reale. Gli studenti sono stati esortati a diventare custodi della propria “reputazione digitale” e a non restare indifferenti di fronte a episodi di prepotenza ai danni dei compagni.

Durante l’incontro sono stati affrontati anche altri temi di grande attualità, come il senso di responsabilità individuale e il ruolo che ciascun cittadino può svolgere nella costruzione di una comunità sana. I ragazzi hanno partecipato con curiosità, intervenendo con domande e riflessioni che hanno reso il momento particolarmente dinamico e coinvolgente.

All’iniziativa era presente anche la Dirigente Scolastica, Prof.ssa Anna Vania Stallone, che ha evidenziato il valore educativo di tali occasioni: “Incontri come questo sono fondamentali per accompagnare gli studenti in un percorso di crescita basato sui principi della cittadinanza attiva, del rispetto e della convivenza civile.” L’incontro ha rappresentato per gli alunni un’importante opportunità per comprendere in modo concreto il significato della legalità, non solo come astratto rispetto delle norme, ma come scelta quotidiana di responsabilità.

