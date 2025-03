Alcune delle opere dell’artista partannese Ignazio Di Blasi, scomparso nel luglio 2023, che sono esposte alla Pro Loco di Partanna saranno trasferite a Castelvetrano. La decisione è stata della vedova Eugenia Morici e dei parenti dell’artista che hanno ottenuto la disponibilità da parte della Pro Loco Selinunte, guidata da Enzo Filardo, pronta a esporre le opere in una mostra permanente al Collegio dei Minimi di Castelvetrano. Sono opere che richiamano la Sicilia. Ignazio Di Blasi, infatti, era un artista a tutto tondo appassionato dell’Isola: era un cantastorie che si dipingeva i teli e poi raccontava i personaggi della letteratura epico-cavalleresca, ma dipingeva qualunque oggetto trasformandolo in opere d’arte coi colori della Sicilia: quadri, sedie, cartelloni e finanche un teatrino dei pupi. Le opere sono state in deposito presso la Pro Loco di Partanna (che, grazie all’impegno della presidente Roberta Pagano e i soci sono rimaste esposte attirando visitatori e curiosi da tutta la Sicilia) ma ufficialmente non sono state mai donate all’ente affiliato all’Unpli. Originario di Partanna, Ignazio Di Blasi si è sposato a Castelvetrano e ha sempre vissuto nella città dei templi ma non ha mai interrotto il legame con la sua città d’origine.