Le giovanissime atlete dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano si sono distinte nella finale provinciale dei Campionati Studenteschi di Pallavolo, confermando l’eccellenza del lavoro svolto nel corso dell’anno scolastico.

La competizione si è tenuta presso la palestra dell’Istituto Comprensivo “G. Pagoto” di Erice e ha visto la squadra affrontare sfide cariche di emozione.

Nell’ultima partita, contro l’I.C. “I. Bassi – S. Catalano” di Trapani, le atlete castelvetranesi hanno dato prova di maturità, tecnica e affiatamento, ottenendo la vittoria che vale la qualificazione alla fase regionale dei Campionati Studenteschi, in programma a Palermo a fine maggio.

Il gruppo ha affrontato la competizione con un forte spirito di squadra, distinguendosi per correttezza, impegno e rispetto delle regole, qualità che rendono questo risultato ancora più significativo.

Le protagoniste: Accardo Lara, Di Maio Sofia, Di Raffaele Milena, Gagliano Aurora, Maggio Martina Anna, Manuzza Maria, Perrone Laura, Pizzitola Sara Maria, Scirè Karol e Tilotta Lucia.

Fondamentale il ruolo dei docenti di educazione fisica che, con professionalità e dedizione, hanno saputo guidare le ragazze in un percorso formativo completo, curando sia l’aspetto tecnico che quello relazionale e valoriale.

Il successo ottenuto rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità scolastica, che continua a credere fortemente nello sport come elemento centrale del percorso educativo, capace di promuovere crescita, inclusione e cittadinanza attiva.

AUTORE. Patrizia Vivona