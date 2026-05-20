Nella mattinata di venerdì 15 maggio 2026, nell’Aula Magna della Scuola Secondaria di I grado “Pardo” dell’Istituto Comprensivo Di Matteo, si è svolto l’incontro-dibattito con gli esperti della Polizia Postale di Trapani, promosso nell’ambito del progetto “Testimoni di valore: incontrare la legalità”.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle classi prime, ha rappresentato un’importante occasione di confronto sui temi della cittadinanza digitale, della sicurezza online e della prevenzione dei fenomeni di cyberbullismo e dei reati informatici.

Gli agenti della Polizia Postale, con grande professionalità e capacità comunicativa, hanno saputo coinvolgere gli alunni in un dialogo vivo e partecipato, offrendo esempi concreti, consigli utili e spunti di riflessione particolarmente vicini al mondo degli adolescenti. I ragazzi hanno seguito l’incontro con attenzione, interesse e curiosità, intervenendo attivamente con domande e osservazioni che hanno reso il dibattito dinamico e coinvolgente.

L’evento si è concluso con la proiezione del TG scolastico realizzato dagli studenti delle classi prime come prodotto finale del Progetto Curriculare Interdisciplinare di Educazione Civica e Competenze trasversali del Dipartimento 7, dal titolo “Giovani cronisti per una comunicazione non ostile”.

Attraverso il linguaggio giornalistico e multimediale, gli alunni hanno raccontato e approfondito il valore delle parole, il rispetto reciproco e l’importanza di una comunicazione responsabile, consapevole e libera da ostilità, dimostrando sensibilità, creatività e spirito critico.

L’incontro ha confermato ancora una volta quanto sia fondamentale costruire alleanze educative tra scuola e istituzioni per accompagnare le nuove generazioni verso un utilizzo sicuro, corretto e umano delle tecnologie digitali.

Una mattinata intensa, partecipata e ricca di significato, che ha lasciato negli studenti entusiasmo, consapevolezza e preziosi insegnamenti per il loro percorso di crescita personale e civica.