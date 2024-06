Ottimi piazzamenti alle gare nazionali di ritmica sport Europa per le atlete dell’associazione sportiva “Sporting club” di Campobello di Mazara. Le gare si sono svolte a Riccione, alla presenza di 800 atleti provenienti da tutta Italia. A guidare le atlete siciliane sono state il direttore tecnico Rosaria Angela Ferraro e l’insegnante Maria Concetta Peruzza. A Rimini hanno partecipato le atlete: Aurora Cudia, Matilde Pantaleo, Veronica Giorgi, Aurora Pace, Vittoria Gentile, Gioia Signorelli, Greta D’Angelo, Evelyn Crifasi, Alessandra Pantaleo, Francesca Scilabra, Alessia Campo, Serena Maniscalco. Le atlete Carola Riserbato e Anna Messana, nonostante si fossero qualificate per le nazionali, non hanno potuto partecipare per impegni familiari. Il sindaco Giuseppe Castiglione ha espresso parole di apprezzamento nei confronti delle piccole atlete e delle insegnanti che l’hanno preparate.