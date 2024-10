di esse, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale (avendo riscontrato gravi violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e la contestuale presenza di oltre il 10% dei lavoratori “in nero”). In sede di ispezione è stata infatti accertata la presenza di

imprese sono risultate irregolari e, per

persone sono state denunciate in stato di libertà per violazioni in materia di lavoro fra le quali, le più ricorrenti sono state quelle della mancata formazione e informazione dei lavoratori, mancata sorveglianza sanitaria e mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale;