Dal 2 aprile niente treni sulla linea ferrata Palermo-Trapani via Castelvetrano. A causa di lavori di ammodernamento della tratta ferroviaria, il traffico sarà interrotto e sostituito con pullman che porteranno i passeggeri facendo sosta davanti le stazioni ferroviarie della provincia di Trapani. Gli interventi riguardano il potenziamento tecnologico come attività propedeutica all’European Rail Traffic Management System (ERTMS) per un tratto di 116 km. Altro intervento riguarda anche la soppressione del passaggio a livello all’interno del centro abitato di Trapani e il rinnovo dell’armamento nel tratto compreso tra Cinisi e Partinico. Altro intervento è quello che riguarda la realizzazione del sottopasso di collegamento tra i marciapiedi ferroviari all’interno della stazione di Marsala.

AUTORE. Redazione