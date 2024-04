«I lavori al porto di Marinella di Selinunte inizieranno entro due settimane». È quello che ha assicurato Giancarlo Teresi del dipartimento tecnico dell’assessorato alle infrastrutture e mobilità al termine del sopralluogo avvenuto stamattina al porto di Marinella di Selinunte. Erano presenti anche il comandante della Capitaneria di porto Raffaele Giardina e il sindaco Enzo Alfano. Per l’inizio dei lavori la Regione ha disposto la caratterizzazione dei rifiuti che non risultano pericolosi. La movimentazione di ciò che verrà dragato avverrà, dunque, all’interno dell’area portuale. La sabbia verrà sistemata in un’area a monte del porto mentre la posidonia verrà posizionata su una banchina rocciosa sempre nell’area del porto. Si tratta di un intervento per il quale la Regione ha stanziato una somma di 200 mila euro. Già lo scorso anno l’assessore regionale alle infrastrutture Alessandro Aricò e l’ex onorevole FdI Nicola Catania (che ha seguito da vicino la questione) incontrarono i pescatori della borgata. Ora, dopo l’iter burocratico per rendere disponibile la somma, sarà eseguito l’intervento.

AUTORE. Redazione