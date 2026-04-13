Francesca Campo, arpista originaria di Castelvetrano e attualmente residente in Olanda è stata selezionata per le semifinali della World Harp Competition, che si terranno il 16 aprile 2026 alle ore 11:30 ad Utrecht (NL). La competizione ha fatto già due round di selezione, identificando in totale 14 programmi che si distinguono nel resto del mondo. Per questa occasione porterà sul palco un programma fortemente legato alla sua terra, la Sicilia, raccontata nella sua essenza: dall’incantu selinuntino, a un omaggio a Rosa Balistreri, fino ad arrivare alla sua espressione contemporanea.
Francesca si è già esibita gli scorsi anni in due concerti presso il Parco Archeologico di Selinunte.
Sarei molto felice di condividere questo importante traguardo e rendere la mia città d’origine Castelvetrano partecipe, essendo anche l’unica musicista italiana ad essere arrivata fin qua. -afferma Francesca
Il World Harp Competition è un concorso internazionale di arpa che si tiene nei Paesi Bassi ogni due anni. Il concorso è aperto a tutti gli arpisti, indipendentemente da età, nazionalità e genere musicale.
AUTORE. Patrizia Vivona