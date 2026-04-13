Francesca Campo, arpista originaria di Castelvetrano e attualmente residente in Olanda è stata selezionata per le semifinali della World Harp Competition, che si terranno il 16 aprile 2026 alle ore 11:30 ad Utrecht (NL). La competizione ha fatto già due round di selezione, identificando in totale 14 programmi che si distinguono nel resto del mondo. Per questa occasione porterà sul palco un programma fortemente legato alla sua terra, la Sicilia, raccontata nella sua essenza: dall’incantu selinuntino, a un omaggio a Rosa Balistreri, fino ad arrivare alla sua espressione contemporanea.

Francesca si è già esibita gli scorsi anni in due concerti presso il Parco Archeologico di Selinunte.

Per le semifinali della World Harp Competition, presenterà Sikelia, un brano eseguito in prima assoluta proprio al Parco Archeologico di Selinunte il 5 settembre scorso, durante il concerto “Cialoma [sha-lo-ma]”. L’opera è frutto della collaborazione tra tre compositori siciliani — Fabio D’Alberti, Cristiano Valenti e Marco Zàppia — e rappresenta un viaggio attraverso la ricchezza culturale dell’isola: dal periodo ellenico, a quello arabo-normanno, fino all’epoca che va dalla spedizione dei Mille a Marsala all’Unità d’Italia.

Sarei molto felice di condividere questo importante traguardo e rendere la mia città d’origine Castelvetrano partecipe, essendo anche l’unica musicista italiana ad essere arrivata fin qua. -afferma Francesca

Il World Harp Competition è un concorso internazionale di arpa che si tiene nei Paesi Bassi ogni due anni. Il concorso è aperto a tutti gli arpisti, indipendentemente da età, nazionalità e genere musicale.