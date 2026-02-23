L’ANPI Provinciale di Trapani e la sezione Castelvetrano/Campobello di Mazara, in occasione dell’80° anniversario della

nascita della nostra Repubblica, vogliono continuare ad essere sempre più “Memoria Attiva”.

L’ANPI, infatti intende donare in tutti gli Istituti scolastici della Valle del Belice, il Libro “NOI PARTIGIANI” – Memoriale della Resistenza italiana, a cura di Gad Lerner e Laura Gnocchi, edito da Feltrinelli.

Lo scopo è far conoscere alle nuove generazioni ancora meglio il grande patrimonio ed i valori della Resistenza italiana.

Tale opera è uno straordinario romanzo collettivo, frutto di una preziosa raccolta d’interviste a donne e uomini che sono stati i protagonisti della Resistenza, in grado di conquistare la libertà tanto desiderata.

Il volume è “Uno scrigno” che racchiude le voci di coloro che si batterono per l’affermazione dei valori civili fondamentali, perpetuando la scelta compiuta dai partigiani, affinché il fascismo e tutti gli errori e orrori della storia non debbano più ripetersi.

Il libro è un racconto corale di chi pose le basi della nostra Costituzione democratica e lotta per la conquista di una pace duratura.

Questa iniziativa è stata finanziata con un contributo della Regione Siciliana destinato alla celebrazione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica.

Pertanto, l’ANPI al fine di consegnare tale testo, contatterà tutti le direzioni delle scuole della Valle del Belice per concordare con loro un incontro con gli studenti nel quale poter illustrare “I VALORI DELLA RESISTENZA”.