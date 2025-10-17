Un Istituto aperto al territorio e ambasciatore di eccellenza delle tradizioni e risorse enogastronomiche. L’Istituto “Accardi-Ferrigno-Titone” di Castelvetrano-Campobello ha partecipato a due eventi del territorio offrendo al pubblico la conoscenza dei propri corsi di studio. Gli allievi hanno partecipato alla sagra del ficodindia (svoltasi dall’11 al 12 ottobre) e alla prima vetrina zootecnica della razza autoctona, svoltasi il 12 ottobre a Partanna. Tra le prelibatezze che hanno preparato gli studenti del corso diurno e serale dei servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera anche una cassata siciliana a forma di Sicilia. «Il nostro Istituto – ha detto la dirigente Maria Luisa Simanella – è impegnato nella valorizzazione delle risorse del territorio e nella formazione di giovani che sappiano essere ambasciatori del gusto, della cultura e dell’identità siciliana. La partecipazione a eventi di tale rilievo rappresenta non solo un’occasione di crescita professionale per gli studenti, ma anche un gesto concreto di collaborazione con le istituzioni e le realtà produttive locali».