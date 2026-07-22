Al Teatro del Carmine di Salemi sarà in scena domenica 26 luglio alle 5 lo spettacolo di Rino Marino La Verma all’interno della programmazione di Saliberfest 2026. Lo spettacolo è prodotto da Sukakaifa e da Compagnia dell’Arpa. Marino è autore del testo, ha curato la regia, le scene e i costumi; la drammaturgia musicale è dei Fratelli Mancuso; sul palcoscenico: Miriam Palma, Fabio Lo Meo, Liborio Maggio; disegno luci: Michele Forni; musiche originali composte ed eseguite dai Fratelli Mancuso; assistente alla regia: Sonia Giambalvo.

Il testo dello spettacolo è stato pubblicato in Tetralogia del dissenno II di Rino Marino autore per i tipi di Editoria & Spettacolo. Il libro curato da Vincenza Di Vita con la prefazione di Filippa Ilardo raccoglie infatti i testi: Lunario, La consegna, Fiele e La Verma e completa e segue la prima Tetralogia che ha coinvolto Luigi Lo Cascio nella stesura della prima prefazione e Giusi Arimatea nella postfazione.

Nello spettacolo «i resti malandati di una famiglia scalcagnata – dichiara la nota di regia – abbrutiti dall’indigenza, si arrabattano tra stenti, recriminazioni e livori quotidiani, in una stamberga sordida affossata nel sottosuolo di una Sicilia ancestrale […] Nel trionfo del degrado, nel tracollo della pietas, soffocata da istinti primordiali, si perpetuano rituali di miseria, si celebrano liturgie di privazioni, disfatte, disillusioni cocenti, razzolando negli anfratti più squallidi e meschini dell’animo umano da cui trapelano, a tratti, spunti di umanità residuale e slanci di struggente lirismo […] Le musiche originali e le voci-strumento della straordinaria drammaturgia musicale dei Fratelli Mancuso, in naturale sintonia con la poetica del testo, irrompono con tutta la loro potenza drammatica ed evocativa a punteggiare le scene come lamenti di prefiche, arcane litanie e giaculatorie, contrappunti dolenti di anime straziate senza speranza di riscatto».

Lo spettacolo ha debuttato in prima nazionale alla XXV edizione del Festival Primavera dei Teatri ed è stato segnalato ai Premi UBU 2025.

L’ingresso allo spettacolo è gratuito e pertanto si consiglia di prenotare il proprio posto scrivendo al 3663507228.