Venerdì pomeriggio, alle ore 17:30, si è svolta la solenne cerimonia di svelatura di un busto in bronzo dedicato alla memoria di Elio Zuccarello, presso la sede del Centro di riabilitazione AIAS a Castelvetrano.

Zuccarello, co-fondatore, mecenate e illustre guida storica dell’AIAS, è stato ricordato dalla comunità e dalle massime autorità locali per il suo straordinario spirito di servizio e per l’eredità umana e sociale lasciata al territorio.

Alla presenza dell’instancabile Presidente Angela Puleo e di tutti gli operatori AIAS che ogni giorno si spendono per questa meravigliosa realtà, l’evento è stato l’occasione per ripercorrere la storia del Centro. Nato inizialmente come campo di ippoterapia, l’AIAS è oggi una realtà solida e un punto di riferimento imprescindibile, che dimostra concretamente il valore profondo e reale della parola inclusione.

Proprio per ricordare il legame con le origini e l’amore smisurato che Zuccarello nutriva per i cavalli, alla cerimonia hanno presenziato anche due splendidi esemplari, posizionati davanti alle vetrate proprio al momento della scopertura del busto.

La cerimonia ha visto una massiccia e sentita partecipazione delle istituzioni civili, militari e religiose. Tra i presenti: il Sindaco di Castelvetrano, Giovanni Lentini, il Vescovo, Mons. Angelo Giurdanella, il Presidente del Consiglio Comunale, Celia,

Hanno garantito la loro presenza e il loro omaggio anche l’Assessore alla Protezione Civile, le delegazioni della Guardia Forestale, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa Italiana, della Pro Loco Castelvetrano Selinunte e la presidente del Club Inner Wheel di Castelvetrano, Anna Maria Li Causi. Presenti anche i rappresentanti degli altri Club di servizio e di Associazioni del terzo settore.

Elio Zuccarello faceva parte anche di alcuni Ordini cavallereschi di cui ne incarnava i principi mettendoli quotidianamente in atto. Ne hanno dato testimonianza il Vice Delegato di Sicilia, Antonio De Janni, dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio e il Delegato di Mazara del Vallo, Vincenzo Agate, dell’Ordine Santo Sepolcro di Gerusalemme.

Nel corso del pomeriggio si sono susseguiti diversi interventi di rilievo: Felice Crescente (Direttore del Parco Archeologico di Selinunte): ha evidenziato come l’AIAS rappresenti oggi un polo d’eccellenza di riferimento per tutta l’area. Michele Cudia (Responsabile dell’agenzia assicurativa Generali): ha espresso profonda gratitudine per l’onore di poter far parte attiva del grande progetto sociale della struttura, Rosario Atria (Presidente della Società “Dante Alighieri” di Castelvetrano): ha offerto una toccante riflessione, definendo Elio Zuccarello come un uomo capace di seminare un bene profondo, i cui frutti continuano a germogliare e a sostenere il prossimo ancora oggi.

La scopertura del busto è stato un momento di grande carica emotiva creando un legame tangibile tra passato e presente. È stata un’occasione che idealmente ha unito la comunità, così come ha testimoniato la presenza del Gonfalone civico scortato dalla Polizia Muniicipale.

Il busto in bronzo, opera dello scultore castelvetranese, Tobia Gabriele Pulone, rimarrà all’interno del salone del Centro AIAS come perenne ringraziamento a Chi, con lungimiranza e generosità, ha dato vita a una realtà fondamentale per il supporto e l’assistenza nel territorio.