Non c’è occasione che si percorre l’autostrada A29 Mazara del Vallo-Palermo che non lo si ammira nella sua magnificenza. Il Castello di Calatubo svetta tra Alcamo e Balestrate e sul viadotto che prende il nome del Castello si vede a destra percorrendo la corsia verso Palermo. Ora la storia di questo maniero è finitA nel film “Calattubo. Memorie da salvare” di Lorenzo Mercurio che aprirà mercoledì 9 ottobre, a Licodia Eubea (Catania) la XIV edizione del festival della comunicazione e del cinema archeologico, kermesse ideata e diretta da Alessandra Cilio e Lorenzo Daniele. Calatubo è un’area ricca di testimonianze archeologiche che evidenziano la presenza umana almeno dalla preistoria, fino al terremoto del Belìce (1968). Il documentario racconta il territorio attraverso la voce di alcuni dei componenti di “Salviamo il Castello di Calatubo”, l’associazione che cura e rende fruibile almeno una parte dei luoghi d’interesse storico-archeologico del sito. Fino a domenica 13 ottobre sono 40 i films in programma (di cui 4 fuori concorso).

AUTORE. Redazione