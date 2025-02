Una delegazione della sezione UCIIM di Castelvetrano, guidata da don Giuseppe Undari, ha incontrato il Vescovo di Mazara monsignor Angelo Giurdanella nel palazzo vescovile di Mazara del Vallo. L’incontro è stata l’occasione per il presidente della sezione Anna Maria Agate per presentare il nuovo direttivo. La Agate ha anche illustrato l’impegno dell’associazione nella promozione di iniziative educative e sociali. Durante l’incontro sono stati affrontati temi come l’importanza dell’educazione cristiana tra i giovani e il ruolo della Chiesa nella società contemporanea.

AUTORE. Redazione