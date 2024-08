Castelvetrano perde oggi uno dei suoi figli più cari, Francesco Signorello di appena 40 anni. Un terribile male negli ultimi anni aveva trasformato il suo corpo. Il suo aspetto fisico non era più quello che tutti conoscevano ma il suo animo gentile è sempre rimasto immutato. Il fratello gemello Antonio e la giovane moglie, insieme ai parenti più vicini non lo hanno mai fatto sentire solo durante il periodo difficile. La scorsa estate è stato uno dei principali protagonisti di una serie di iniziative presso la strada 79 a Triscina di Selinunte, dalla Festa in Bianco alla sagra del Pane Nero “cunzato”. Un giovane che amava tanto il mare, i viaggi e la musica. Il suo sorriso era contagioso e oggi che non c’è più il suo ricordo rimarrà indelebile per tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo e vivere con lui alcuni momenti felici.

AUTORE. Redazione