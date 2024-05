La foce ha zone depresse che periodicamente vengono inondate dall’acqua salmastra. Il litorale è, invece, sabbioso e costellato da piccole dune che si spostano sotto l’azione dei venti. Sono questi gli elementi della Riserva naturale foce del fiume Belìce e dune limitrofe che quest’anno compie 40 anni. Per l’occasione oggi sono stati in visita presso l’area naturale gli alunni del plesso “San Giovanni Bosco” di Marinella di Selinunte, facente parte dell’Istituto comprensivo “Capuana-Pardo” di Castelvetrano. La visita didattica dei bambini è avvenuta in occasione del compleanno della Riserva, istituita nel 1984. Il direttore Roberto Fiorentino ha accompagnato gli alunni lungo il sentiero dal casello ferroviario sino al ponte di ferro, raccontando flora e fauna presente all’interno della Riserva. Fiorentino ha anche illustrato i particolari d’estensione della zona protetta: circa 130 ettari denominata zona A (riserva) alla quale si aggiungono altri 140 ettari, classificati come zona B in quanto area della preriserva. Al termine della visita al resort Costanza si è tenuta una cerimonia alla presenza di alcuni funzionari del Libero Consorzio provinciale di Trapani (dal quale dipende la Riserva), Luca D’Agostino, assessore comunale, Nicola Miceli del Club Unesco Castelvetrano e il dirigente scolastico Vania Stallone.

AUTORE. Redazione