Della storia recente italiana fa parte anche il mostro di Firenze, quell’appellativo con il quale i giornali definirono uno o più serial killer non identificati autori di otto duplici omicidi commessi tra il 1968 e il 1985. A esplorarne il complesso caso, ma stavolta da una prospettiva inedita e profondamente umana, ci ha pensato il giornalista e scrittore marsalese Angelo Barraco, autore del libro “La Boschetta – storia vera di un duplice omicidio”, edito da Bertoni Editore. Il libro è frutto di una lunga e meticolosa ricerca: «l’idea di scrivere il libro è nata nell’estate del 2022 con l’intento di indagare gli aspetti meno convincenti della narrazione ufficiale – spiega Angelo Barraco – ho voluto mettere al centro le vittime, in particolare Pia Rontini e Claudio Stefanacci, per restituire loro voce e dignità. Un aspetto che, purtroppo, in questa vicenda è spesso passato in secondo piano».

Il libro, secondo l’autore, non ha la pretesa di svelare nuove verità o nomi di colpevoli, ma invita i lettori a riflettere su un puzzle di ipotesi alternative che si incastrano nella narrazione. Interrogativi e spunti di riflessione che si offrono ai lettori, con una visione critica e approfondita degli eventi che hanno segnato le campagne toscane tra il 1968 e il 1985. Il libro è già in vendita nelle migliori librerie.