«La storia di Gibellina è profondamente umana e civile, una città nata dalle sue stesse macerie che ha provato a ricostruire la propria identità a partire dal rapporto con gli artisti. Una scommessa vinta che può fugare i dubbi e le incertezze di chi in passato, o ancora oggi, fatica a credere nella possibilità di una rinascita. Gli artisti a Gibellina hanno contribuito a realizzare il sogno di chi non voleva emigrare. In molti sono rimasti e oggi la città è un punto di riferimento culturale. Non mancano e non sono mancate certamente le criticità nel suo progetto. Ma Gibellina è progetto, futuro e visione al contempo, e dunque può offrire un’opportunità in questo momento storico in cui le macerie vere o simboliche ci circondano nel paese e nel mondo. Il nostro è un progetto corale di cura e di crescita, con uno sguardo all’orizzonte mediterraneo. Vogliamo andare oltre dodici mesi di eventi, e ospitare artisti e operatori culturali in residenza per costruire insieme nuove progettualità che lascino un segno: un’opera, il recupero di uno spazio, una nuova relazione o azione sociale. Il nostro è un progetto per le persone, artistico e civico, ed i cui protagonisti dovranno essere i cittadini di Gibellina e del Belice e gli artisti adottati. In controtendenza con l’apparente destino del mondo, a Gibellina vogliamo rilanciare la convinzione che l’umanesimo sia la condizione essenziale ed imprescindibile per qualsiasi vero rinnovamento».