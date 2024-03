La protesta degli agricoltori non si ferma. Per far valere le proprie ragioni di un settore dove oramai si lavora a pareggio se non in perdita, gli agricoltori delle Valli del Belìce, Jato e Sosio venerdì 15 marzo si metteranno insieme e sfileranno in corteo coi loro trattori sulla strada statale 118, passando per Vita, Calatafimi e Alcamo. Il raduno è fissato alle ore 8,30 in piazza Cappuccini a Salemi, poi la colonna di mezzi agricoli si metterà in movimento sino a raggiungere Alcamo. «I motivi per cui protestiamo sono chiari a tutti – spiega Domenico Maiuri, uno degli agricoltori che protesta – da anni oramai il settore agricolo è in profondo declino per una serie di ragioni: costi alti di gestione, prodotto sotto pagato e scelte sbagliate del consumatore». Gli agricoltori, la settimana scorsa, si sono ritrovati al centro Kim di Salemi per definire ulteriori iniziative che possano sensibilizzare la politica a più livelli. Venerdì l’ennesima marcia dei comitati spontanei.

