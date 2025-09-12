Con una delibera l’Amministrazione comunale di Pantelleria ha voluto esprimere un atto di riconoscenza che, non è un gesto formale ma un legame autentico che lo stilista aveva con Pantelleria.

La Giunta ha deciso di proporre l’intitolazione dell’aeroporto dell’Isola alla memoria di Giorgio Armani. “Non si tratta di un gesto formale – si legge nella delibera -, ma di un atto di riconoscenza che ha radici profonde nella coscienza della comunità. Giorgio Armani, venuto a mancare lo scorso 4 settembre a Milano, non è stato soltanto il testimone di una stagione di successo della moda italiana, ma interprete raffinato di un’idea di stile che seppe coniugare misura, sobrietà ed eleganza con l’identità stessa del nostro Paese”.

“Pantelleria, con questo gesto – conclude l’amministrazione – intende rendere omaggio non soltanto al ricordo, ma a ciò che del ricordo diventa patrimonio comune: la consapevolezza che la grandezza autentica si misura nel rapporto discreto e rispettoso con le comunità e con i luoghi che si amano”.

Il rapporto con l’isola si espresse anche in gesti concreti: dalle donazioni per potenziare i servizi sanitari, al sostegno a iniziative locali. Una presenza discreta, ma significativa, che ha lasciato segni tangibili e duraturi.