Protagonista dell’evento sarà lo scrittore Alberto Rizzi, che presenterà la sua opera Immanenze e persistenze (2025). Nel panorama della poesia contemporanea, l’opera di Rizzi si configura come un itinerario interiore più che come semplice esperienza estetica: una scrittura frammentata e dinamica che, nei dettagli del quotidiano, rivela una verità intima, invitando il lettore a riconoscere l’“oltre” dentro di sé e ad abitare consapevolmente il limite, trasformando il non sapere in autentica forma di conoscenza.

L’appuntamento vedrà la partecipazione di autorevoli rappresentanti istituzionali: porteranno i saluti l’Avv. Giovanni Lentini, Sindaco di Castelvetrano, e S.E. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo di Mazara del Vallo. Seguiranno gli interventi di Ermelinda Palmeri, Lucia Triolo e Giuseppe I. Undari, mentre il coordinamento sarà affidato ad Anna Maria Agate.

Un nuovo appuntamento culturale di grande rilievo nell’ambito della Galleria Letteraria, coordinata da Rosario M. Atria e Giuseppe I. Undari, per il ciclo “Licenza di poeta” che proseguirà con ulteriori due appuntamenti nelle giornate di mercoledì 25 e giovedì 26 marzo.