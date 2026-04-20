Un appuntamento di straordinario valore segna il percorso della Galleria Letteraria 2026, configurandosi come un importante riconoscimento per il lavoro svolto negli anni nella promozione del dialogo, della memoria e della coscienza civile.

Martedì 21 aprile 2026, alle ore 16:30, nella prestigiosa Sala Rossa del Palazzo dei Normanni di Palermo, si terrà l’incontro dal titolo “La nostra libertà. I discorsi per il 25 aprile”, dedicato a una riflessione corale sui valori fondativi della Repubblica.

L’iniziativa trae ispirazione dall’opera La nostra libertà, volume che raccoglie i discorsi pronunciati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione delle celebrazioni del 25 aprile, parole che nel tempo hanno saputo rinnovare il significato della Liberazione, fondamento imprescindibile della nostra identità repubblicana.

In questo contesto altamente simbolico, l’evento si propone come un momento di alto profilo istituzionale, in cui la memoria storica si intreccia con l’attualità, offrendo chiavi di lettura utili a comprendere il presente e a orientare il futuro. La scelta della sede e la presenza di autorevoli rappresentanti delle istituzioni testimoniano il valore e la rilevanza del percorso culturale promosso dalla Galleria Letteraria.

Ad aprire l’incontro saranno i saluti istituzionali dell’On. Gaetano Galvagno, Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, dell’On. Giuseppe Bica, Deputato ARS – Commissione V “Cultura, Formazione e Lavoro”, di S.E. Mons. Angelo Giurdanella, Vescovo della Diocesi di Mazara del Vallo, e dell’Avv. Giovanni Lentini, Sindaco della Città di Castelvetrano.

Gli interventi introduttivi saranno affidati alla Prof.ssa Anna Maria Agate, Presidente UCIIM – Sezione di Castelvetrano, al Prof. Rosario Marco Atria, Presidente della Società Dante Alighieri – Comitato di Castelvetrano e saggista, alla Prof.ssa Giulia Flavio, Dirigente dell’I.I.S.S. “Cipolla- Pantaleo-Gentile”, istituzione scolastica che riunisce i Licei di Castelvetrano, e a Don Giuseppe Ivan Undari, poeta e saggista.

Le relazioni vedranno protagonisti la Prof.ssa Laura Lorello, docente ordinario di Diritto Costituzionale presso l’Università di Palermo, la Prof.ssa Lucia Triolo, poetessa e saggista, già docente di Filosofia del Diritto, e l’Avv. Giuseppe Bongiorno, già Senatore della Repubblica, che offriranno prospettive giuridiche, filosofiche e civili sul valore della libertà.

Arricchiranno l’incontro le letture degli studenti liceali Francesco Caronna, Antonino Sammartano e Giulio Tramonte, che daranno voce ad alcuni passi scelti dei discorsi del Presidente Mattarella, a sottolineare il coinvolgimento attivo delle nuove generazioni.

L’accompagnamento musicale sarà curato dai Maestri Maria Teresa Clemente (violino), Fabio Pecorella e Mariella Zancana (pianoforte) e dal giovanissimo Eduardo La Scala (violoncello).

Particolarmente significativa sarà la presenza degli studenti facenti parte della redazione del giornalino dei Licei “Cipolla-Pantaleo-Gentile”, che, nell’ambito di un progetto scolastico, cureranno con entusiasmo e competenza la documentazione dell’evento.

A moderare si lavori sarà il Prof. Antonio Ingoglia, docente associato di Diritto Ecclesiastico presso l’Università di Palermo.

“L’approdo della Galleria Letteraria in una sede istituzionale di tale prestigio” – sottolineano Atria e Undari, curatori della Galleria Letteraria – “rappresenta non solo un traguardo, ma anche una responsabilità per il futuro: continuare a promuovere cultura come spazio di confronto, educazione e costruzione di senso”.