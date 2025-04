Un registro per le condoglianze per la morte di Papa Francesco. È stato disposto presso la prefettura di Trapani, secondo quanto previsto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Fino a sabato 26 aprile, giorno in cui verranno celebrati i funerali del Papa sul sagrato della Basilica di San Pietro in Vaticano, i cittadini potranno recarsi presso la prefettura e apporre le proprie firme e così esprimere messaggi di cordoglio. La prefettura, per le firme da apporre sul registro, rimarrà aperta dalle 10 alle 19, orario continuato.

AUTORE. Redazione