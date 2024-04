Presso il Circolo didattico “Giuseppe Di Matteo” di Castelvetrano si è tenuta la premiazione della finale d’area dei Giochi matematici del Mediterraneo, giunti alla XIV edizione. La prova ha coinvolto 399 alunni, appartenenti ai 3 ordini scolastici (primaria, secondaria di primo e secondo grado) provenienti da 25 scuole delle province di Trapani e Agrigento. L’istituto di Castelvetrano è stato individuato come Scuola polo da parte dell’associazione italiana per la promozione della matematica “Alfredo Guido”. Alla cerimonia, coordinata dall’insegnante Anna Maria La Rocca, hanno preso parte il dirigente Maria Luisa Simanella, Franco Lunardi, presidente Aipm, Anna Maria Saladino, socia fondatrice Aipm e il sindaco Enzo Alfano. Tutti gli alunni premiati hanno ricevuto una medaglia e un attestato di merito che gli permetterà di accedere alla finale nazionale in programma il 19 maggio presso il polo didattico dell’Università di Palermo.

Qui l’elenco dei bambini premiati. Scuola primaria categoria P3: Edoardo Fontana (istituto “Sturzo-Asta” Marsala), Alessandro D’Anna (istituto “Giovanni XXIII Sciacca), Marta Gucciardo (istituto “Di Matteo” Castelvetrano). Scuola primaria categoria P4: Mattia Bonafede (istituto “Lombardo-Radice-Pappalardo” Castelvetrano), Claudio Risalvato (istituto “Capuana-Pardo” Castelvetrano), Enrico Ragona (istituto “Cavour-Mazzini” Marsala). Scuola primaria categoria P5: Tommaso Alagna (istituto “Nosengo” Petrosino), Francesco Cacciato (istituto “Capuana-Pardo” Castelvetrano), Giorgia Salamone (istituto “Santi Bivona” Menfi). Scuola secondaria di I grado categoria S1: Giorgia Cirino (istituto “Santi Bivona” Menfi), Michele Abbruzzo (istituto “Mariano Rossi” Sciacca), Carola Serra (istituto “Tomasi di Lampedusa” Santa Margherita Belìce). Scuola secondaria di I grado categoria S2: Federico Catalano (istituto “Garibaldi” Marsala), Gaspare Lanza (istituto “Borsellino-Ajello” Mazara), Samuele Calandrino (istituto “Boscarino-Castiglione” Mazara). Scuola secondaria di I grado categoria S3: Marcel Roig (istituto “Garibaldi” Marsala), Nicolò Licari (istituto “Cavour-Mazzini” Marsala), Simone Linares (istituto “Sturzo-Asta” Marsala). Scuola secondaria di II grado categoria S4: Salvatore Burzotta (liceo “Adria-Ballatore” Mazara), Vito Gabriele Giacalone (liceo “Adria-Ballatore” Mazara), Alessio Montalto (liceo “Ruggieri” Marsala). Scuola secondaria di II grado categoria S5: Gaspare Marrone (liceo “Adria-Ballatore” Mazara), Vito Ingargiola (liceo “Adria-Ballatore” Mazara), Flavio Loreto (liceo “Adria-Ballatore” Mazara). Scuola secondaria di II grado categoria S6: Emilia Cascone (liceo “Ruggieri” Marsala), Jacopo Gilormo (liceo “Adria-Ballatore” Mazara), Giulio Anselmi (liceo “Ruggieri” Marsala).

