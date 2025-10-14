La make-up artist Anna Barbaresi celebra proprio quest’anno i suoi 30 anni di carriera con una nuova e prestigiosa esperienza alla Fashion Week di Parigi.

La Paris Fashion Week 2025 si è conclusa martedì 7 ottobre, nove giorni in cui le passerelle sono state lo specchio di un settore in continua trasformazione, tra omaggi alle grandi icone e nuove visioni stilistiche.

A Parigi, Anna è stata impegnata come make-up artist per il brand della designer Lana Verinas, ricevendo l’onore di truccare personalmente la stilista Lana Verinas, fondatrice della World Fashion Union (WFU), conosciuta per le sue creazioni eleganti e contemporanee, che fondono artigianalità, ricerca e una visione cosmopolita della moda.

Dopo aver collaborato con le principali produzioni della TV italiana, Anna ha portato la sua arte in eventi internazionali di rilievo come la Fashion Week di Milano, l’IFF di Dubai e il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, dove ha ricoperto il ruolo di direttore artistico per il make-up.

La Barbaresi, in occasione della settimana della moda a Parigi, è stata nominata collaboratrice organizzativa, riconoscimento che testimonia la fiducia e la stima conquistate nel corso della sua carriera.

Lo staff di make-up artist era composto da professioniste provenienti da diverse parti del mondo, un vero melting pot di culture e stili, tra le quali solo quattro italiane: un dettaglio che rende l’esperienza di Anna ancora più significativa e motivo di orgoglio. Il make up di Anna è stato protagonista anche in manifestazioni iconiche come Miss Italia, Miss Italia nel Mondo, il Festival del Cinema di Venezia, quello di Roma e il Festival di Sanremo, oltre a numerose altre trasmissioni televisive come il CocaCola Summer Festival, i Wind Music Awards, il concerto di Elisa all’Arena di Verona e tanti altri ancora.

Con passione e una professionalità costruita in trent’anni di esperienza, Anna Barbaresi continua a portare lustro e orgoglio alla sua città di Castelvetrano, confermandosi una delle make-up artist più apprezzate e del panorama italiano.